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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: تحويل أي موظف متخاذل للنيابة العامة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:28 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يتم السماح ببناء طوبة واحدة على أرض محافظة الغربية دون تصريح بذلك، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري وحدات المتغيرات المكانية بكل مركز ومدينة.

وصرح الدكتور طارق رحمي أن عملية رصد مخالفات البناء تتم الآن من خلال المساحة العسكرية بالقوات المسلحة باستخدام القمر الصناعي ولا مجال لأي تواطؤ من أي موظف، موجهًا رؤساء المدن بتنفيذ جميع قرارات الإزالة بشكل كلي وكامل وإيقاف أي موظف متخاذل عن العمل وإحالته فورًا إلى النيابة العامة، بجانب توفير كافة سبل الدعم للعاملين بوحدات المتغيرات المكانية.

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