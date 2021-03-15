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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

من يملك السفينة التى سربت النفط على شواطئ إسرائيل؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:43 م
السفينة التي سربت
السفينة التي سربت النفط على شواطئ إسرائيل
سارة شريف
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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن شركة "بلاك كيوب" لوزارة حماية البيئة الإسرائيلية أجرت تحقيقاً دقيقاً عن مالكي الناقلة "إميرالد"، المشتبه بها في تسريب النفط الخام قبالة سواحل إسرائيل.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إنه بعد التحقيق الذي أجرته الوحدة الوطنية لحماية البيئة في وزارة حماية البيئة الإسرائيلية حول ناقلة النفط الخام المسجلة في جزر المارشال، والتي يشتبه في تلويثها لشواطئ إسرائيل الشهر الماضي، قامت وزارة حماية البيئة بنشر المعلومات التي حصلت عليها من قبل شركة "بلاك كيوب".

تعود ملكية ناقلة النفط "إميرالد" لشركة مسجلة في جزر المارشال تدعى Emerald Marine LTD. وفقًا لما أفادت به شركة "بلاك كيوب"، التي توصلت إلى ملكية الناقلة من خلال استخدام أرشيف معلومات دولي، وعليه تمكنت الشركة من التزود بتسجيلين: الأول لقبطان رفيع يعمل في الشركة، والثاني لشقيق مالك الشركة.

ويتضح من المعلومات التي قدمتها شركة "بلاك كيوب" إلى وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن الناقلة "إميرالد" مملوكة لشركة تدعى "أوريكس شيبينج" وعنوانها المسجل في بيريوس، في اليونان. وهي شركة مملوكة لعائلة ملاح سورية.

وتُظهر المعلومات الواردة من شركة "بلاك كيوب" أيضاً أن السفن المملوكة لشركة أوريكس شيبينج" مؤمنة لدى The Islamic P&I Club، وهي شركة تأمين معروفة على أنها الشركة الوحيدة في العالم التي تؤمن السفن الإيرانية.

وتُظهر المعلومات التي قدمتها شركة "بلاك كيوب" إلى وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن مجموعة الملاح تمتلك عدة شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال وبنما وحتى شركة بريطانية، وكلها مسجلة على نفس العنوان في بيرايوس اليوناني، حيث تم العثور على شركة بدون لافتات خلال زيارة ممثلي الشركة.

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