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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة النواب» تناقش تعديل قانوني إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:25 م
النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانوني بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وبشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بعد تمسك الحكومة به في الفصل التشريعي الثاني وكان سبق ونظر في الفصل الأول.

وأكد أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانوني بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وبشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، يأتي لاسيما وعدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة يمكن تنفيذها.

وقال مهينة، إن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، انشئت سابقا لتنفيذ مشروعات كهرومائية، ومع استغلال المساقط المائية على نهر النيل وفروعه، ولم يتبق سوى بعض المساقط الصغيرة التي يمكن تنفيذها بقطاع وليس هيئة، فكانت الرؤية بدمج هذه الهيئة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.

وأضاف مهينة، أن المشروع يأتي في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التى شكلت لدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه أداء هيئة مشروعات المحطات المائية، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتى ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتعقيبا على تساؤلات أعضاء لجنة الطاقة والبيئة ومنها النائب حسام عوض الله بشأن إذا كان الهدف من التعديل التشريعي إلغاء نهائي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية،أم دمج، وأوضح "مهينة" أن ما سيتم هو إلغاء قانون إنشائها مع دمجها لتصبح أحد القطاعات داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت وكيل اللجنة رشا رمضان، أن مشروع القانون يعد بمثابة خطوة جيدة ونثمن عليها، مشيرة إلى أن بعض الوزارات لا تستطيع اتخاذه، فهناك هيئات قد تنتهي أهدافها لكن لا يتخذ في شأنها مثل هذا القرار الجريء.

وردت على استفسارات وكيل اللجنة حول الهدف من إلغاء الهيئة والجدوى والعائد المُحقق نتيجة الدمج، أكد "مهنية" أن فكرة إلغاء الهيئة يأتي لاسيما وأنه لا جدوى اقتصادية من بقائها حيث تم استغلال كافة المساقط المائية وما يتبقي مساقط صغيرة، بالإضافة إلى أن هناك شبهة عمالة غير مستغلة.

وأوضح أن الهيئة أصبحت اسم دولي وإقليمي في أفريقيا، وتعتبر كـ"براند" على حد وصفه، ووجودها كقطاع يعطي قوة في المنافسة.

وفي شأن تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن العمالة، أكد أنه لن يتم التضحية بالعاملين مع إلغاء الهيئة، حيث تضمن المشروع نقل العاملون لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركات الكهرباء مع الحفاظ على حقوقهم وامتيازاتهم، قائلا: "كان نصب أعيننا الحفاظ على مستحقات العاملين وألا يضاروا".

وشهدت اللجنة، إرجاء حسم تعديل البند ( 12) من المادة الثامنة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 لحين حضور ممثل المالية في ضوء طلب النائبة رشا رمضان، وذلك لضبط صياغتها.

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