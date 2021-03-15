السعودية تحث مواطنيها على التطعيم بلقاح كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية

حثت السلطات السعودية مواطنيها والمقيمين بالمملكة على ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوقاية من الإصابة ومن المضاعفات الشديدة للمرض، وهي خطوة مهمة جدًا للوصول إلى المناعة المجتمعية والسيطرة على الجائحة.وأكدت الجمعية السعودية للوبائيات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الدراسات المحكّمة والمنشورة عالميًا تشير إلى فعالية عالية لكل أنواع اللقاحات المتوفرة حاليًا في المملكة منوهة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة ممثلة بوزارة الصحة والجهات الحكومية كافة في سبيل تعزيز الأمن الصحي ومكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بالمملكة وذلك للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطن والمقيم، مما أسهم بكل كفاءة وفعالية في خفض معدلات الإصابة والوفيات وزيادة معدل التعافي ولله الحمد.وشدّدت الجمعية على أهمية مواصلة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية كافة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، ويشمل ذلك من أكملوا الجرعات اللازمة من اللقاح.