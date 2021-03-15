بنجلاديش تُسجل 1773 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات في بنجلاديش 1773 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 559 ألفا و168 حالة.وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية اليومية على موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8571 حالة.وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 513 ألفا و127 حالة بعد شفاء 1432 حالة اليوم.