السعودية والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودية عادل بن أحمد الجبير مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والتنسيق المشترك.