السودان: يجب تغيير نهج مفاوضات سد النهضة حتى نصل لاتفاق ملزم

أعرب الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، الإثنين، عن قلق بلاده البالغ إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها القيام بالملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.وشدد رئيس وزراء السودان، في تصريحات مساء اليوم، على ضرورة تغيير النهج المُتبع في مفاوضات سد النهضة، والذي أدى إلى عدم التوصل لاتفاق، مؤكدا أن مقترح اللجنة الرباعية (يضم الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة)، من شأنها أن تقدم دعما دوليا وإقليميا وتشكل ضمانة لبناء الثقة.وأكد رئيس الوزراء السوداني أن اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي في المفاوضات، وهي ليست بديلا عنه، وذلك ردا على رفض إثيوبيا مقترح وساطة الرباعية الدولية وتمسكها بوساطة الاتحاد الإفريقي فقط.ودعا عبدالله حمدوك لتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين للاستفادة من جولات التفاوض السابقة.