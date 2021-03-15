وزيرة الصناعة: الدولة حريصة على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة تحرص على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة، مؤكدة أن التوجه حاليًا هو إتاحة فرص عمل من خلال المجمعات الصناعية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، للاستماع إلى نيفين عصام الدين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة عمل الوزارة، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.وأشارت وزيرة الصناعة إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل من خلال النشاط الصناعي والتجاري، متابعة: "نتعاون وننسق مع وزارة القوى العاملة، ويتم تخصيص عربيات متنقلة".وأوضحت الوزيرة أنه يتم إنشاء عدد 13 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظة، منها ما تم طرحه بالفعل، منها مجمع صناعي في الإسكندرية تم إعداد دراسة جدوى له، وتوصيل المرافق ويقف على التشغيل، وغيره في محافظات أخرى، وسيتم إرسال كل بيانات هذه المجمعات والوحدات التي تضمها، إلي اللجنة.واستطردت: "أقمنا معرضًا في أرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيه 400 عارض لمنتجات متميزة وبأسعار مناسبة، من سجاد ومنتجات يدوية وغيرها من منتجات متنوعة".وتحدثت وزيرة الصناعة عن مبادرة "نورت بلدك"، لاستيعاب المصريين العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل لهم وإقامة مشروعات صغيرة لهم، وقالت: "استمارة نورت بلدك، أطلقتها وزارة الهجرة، لاستيعاب واحتواء العائدين من الخارج، لتوفير فرص عمل والتشجيع على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وننسق مع وزارتي الهجرة والتخطيط في هذا الصدد".وتابعت جامع: "عقدنا عدة لقاءات مع بعض المصريين العائدين من الخارج، والبعض منهم تم عمل مشروعات لهم، ويتم التواصل معهم، وسيتم إرسال كل البيانات للجنة القوى العاملة"، مؤكدة أن الحكومة ترحب بأي مقترحات من أعضاء مجلس النواب لدعم وتعزيز هذه المبادرة.