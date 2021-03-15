رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الصناعة: الدولة حريصة على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:56 م
نيفين جامع
نيفين جامع
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة تحرص على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة، مؤكدة أن التوجه حاليًا هو إتاحة فرص عمل من خلال المجمعات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، للاستماع إلى نيفين عصام الدين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة عمل الوزارة، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل من خلال النشاط الصناعي والتجاري، متابعة: "نتعاون وننسق مع وزارة القوى العاملة، ويتم تخصيص عربيات متنقلة".

وأوضحت الوزيرة أنه يتم إنشاء عدد 13 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظة، منها ما تم طرحه بالفعل، منها مجمع صناعي في الإسكندرية تم إعداد دراسة جدوى له، وتوصيل المرافق ويقف على التشغيل، وغيره في محافظات أخرى، وسيتم إرسال كل بيانات هذه المجمعات والوحدات التي تضمها، إلي اللجنة.

واستطردت: "أقمنا معرضًا في أرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيه 400 عارض لمنتجات متميزة وبأسعار مناسبة، من سجاد ومنتجات يدوية وغيرها من منتجات متنوعة".

وتحدثت وزيرة الصناعة عن مبادرة "نورت بلدك"، لاستيعاب المصريين العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل لهم وإقامة مشروعات صغيرة لهم، وقالت: "استمارة نورت بلدك، أطلقتها وزارة الهجرة، لاستيعاب واحتواء العائدين من الخارج، لتوفير فرص عمل والتشجيع على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وننسق مع وزارتي الهجرة والتخطيط في هذا الصدد".

وتابعت جامع: "عقدنا عدة لقاءات مع بعض المصريين العائدين من الخارج، والبعض منهم تم عمل مشروعات لهم، ويتم التواصل معهم، وسيتم إرسال كل البيانات للجنة القوى العاملة"، مؤكدة أن الحكومة ترحب بأي مقترحات من أعضاء مجلس النواب لدعم وتعزيز هذه المبادرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
المزيد

الثقافة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12