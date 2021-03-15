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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان على «الحياة»

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:32 م
شبكة تليفزيون الحياة
شبكة تليفزيون الحياة
محمد قدري
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استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الخريطة النهائية لمسلسلات شبكة تليفزيون (الحياة) في رمضان وضمت ٦ مسلسلات، ٤ حصرية ومسلسلين بالتزامن.

قائمة المسلسلات الحصرية على "الحياة" في رمضان:

ـ "ضل راجل"
بعد مسلسل ضل راجل من أهم الأعمال المعروضة على الشبكة في رمضان من بطولة النجم، ياسر جلال والنجمة نور والنجمة نرمين الفقي والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

ـ "النمر"
وينافس مسلسل النمور بقوة على الحياة من بطولة محمد عادل إمام ونرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمد رياض، خالد أنور، ولاء الشريف، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

ـ "عالم موازي"
تتواجد النجمة دنيا سمير غانم بمسلسلها الجديد عالم موازي، ويشاركها البطولة، عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا ودلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

ـ "أحسن أب"
وعبر ١٥ حلقة يتواجد علي ربيع في مسلسل جديد باسم أحسن أن، من بطولة هاجر أحمد – أحمد فتحي- سامي مغاوري ومن تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التوني.

مسلسلات بالتزامن على الحياة

وتعرض الشبكة مسلسلين بالتزامن مع قنوات المتحدة بالإضافة للأعمال الحصرية.

ـ "القاهرة كابول"
طارق لطفي – خالد الصاوي – فتحي عبدالوهاب – حنان مطاوع من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي.

ـ "وكل ما نفترق"
ريهام حجاج - عمرو عبد الجليل – آيتن عامر – تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد ومن إخراج كرم العدل.

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