الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان على «الحياة»

ـ "ضل راجل"

ـ "النمر"

ـ "عالم موازي"

مسلسلات بالتزامن على الحياة

ـ "القاهرة كابول"

ـ "وكل ما نفترق"

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الخريطة النهائية لمسلسلات شبكة تليفزيون (الحياة) في رمضان وضمت ٦ مسلسلات، ٤ حصرية ومسلسلين بالتزامن.قائمة المسلسلات الحصرية على "الحياة" في رمضان:بعد مسلسل ضل راجل من أهم الأعمال المعروضة على الشبكة في رمضان من بطولة النجم، ياسر جلال والنجمة نور والنجمة نرمين الفقي والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.وينافس مسلسل النمور بقوة على الحياة من بطولة محمد عادل إمام ونرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمد رياض، خالد أنور، ولاء الشريف، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.تتواجد النجمة دنيا سمير غانم بمسلسلها الجديد عالم موازي، ويشاركها البطولة، عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا ودلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.ـ "أحسن أب"وعبر ١٥ حلقة يتواجد علي ربيع في مسلسل جديد باسم أحسن أن، من بطولة هاجر أحمد – أحمد فتحي- سامي مغاوري ومن تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التوني.وتعرض الشبكة مسلسلين بالتزامن مع قنوات المتحدة بالإضافة للأعمال الحصرية.طارق لطفي – خالد الصاوي – فتحي عبدالوهاب – حنان مطاوع من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي.ريهام حجاج - عمرو عبد الجليل – آيتن عامر – تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد ومن إخراج كرم العدل.