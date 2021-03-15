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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى يبحث مع ماناوا بيتر سبل تعزيز العلاقات

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:27 م
وزير الري يبحث مع
وزير الري يبحث مع ماناوا بيتر
وائل القمحاوى
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استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، نظيره السوداني ماناوا بيتر، والذي يقوم بزيارة للقاهرة حاليًا، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة القادمة.

وأعرب عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني، مشيرًا للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، وأعرب ماناوا عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

واصطحب عبد العاطى ماناوا لافتتاح المعرض السنوي لزهور الربيع، والذي أقامته وزارة الموارد المائية والرى بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

وصرح عبدالعاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث قامت الوزارة بإنشاء عدد (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيًا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولًا إلى بحيرة "نو" والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

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