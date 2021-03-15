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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:03 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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شكا عدد من سكان منطقة حدائق الأهرام من تحويل أحد المقاولين الطابق الأرضي والجراج والميزان الخاص بالعقار إلى محال تجارية ومخزن لإطارات الدراجات النارية والتوكتوك وحمام سباحة بالمخالفة للقانون، ودون مراعاة أي اشتراطات فنية مما ينذر بكارثة على غرار عقار فيصل المحترق.

وقال أمان الله محمد حسني، أحد سكان العقار 77ح بشارع الضغط الرئيسي، إنه فوجئ بوضع بوابات حديدية على جراج العقار الذي يسكن به ثم الحفر لتجهيز حمام سباحة، بالإضافة إلى تحويل باقي الجراج والميزان إلى محال تجارية، بالمخالفة للقانون، موضحًا أن هذه العمارات سكنية وليست تجارية وحولها المقاول لتجارية.

وأوضح أنه تقديم بشكوى خاصة بإنشاء حمام السباحة من قبل عبر رقم طوارئ محافظة الجيزة وتم إيقاف الأعمال الإنشائية ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء والباب الحديدي لمدخل حمام السباحة، لكن المقاول عاد مرة أخرى لوضع باب بديل واستقدم عمالة لإتمام ما بدأه من إنشاءات لافتتاح صالة جيم.

وأبدى حسنى قلقه والسكان من تكرار واقعة عقار فيصل المحترق والذي تم تفجيره قبل عدة أيام بعد اشتعال النيران به، حيث أنشأ المقاول مخزنا للكاوتش والذي يعد من المواد قابلة للاشتعال ما ينذر بكارثة محتملة.

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