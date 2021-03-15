عيادات طبية متحركة بالقرى الأعلى إصابة بكورونا في أسوان (صور)

أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن تدشين عيادات طبية متحركة مخصصة للقري الأعلي في نسبة الإصابات على مستوى مراكز محافظة اسوان المختلفة.وجاء ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، في مواجهة جائحة كورونا.وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العزيز مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، حيث استهدفت نشاط العيادات خلال الأيام الماضية العديد من القري والمراكز ومنها:-- ( قري ابو الريش بحري ابو الريش قبلي - المقلة) بمركز اسوان- ( المنصورية - بنبان - نجع العرب - الغابة - الشيخ ابراهيم) بمركز دراو.- (سلوا بحري - العباسية - منيحة) بمركز كوم أمبو.- ( بلانة - ادندان - ارمنا - كلابشة ) مركز نصر النوبة.- ( البحيرة - الفوزة - الشيخ علي - المريناب - الغنيمية - المعمارية ) بمركز إدفو.و تقوم العيادات الطبية بأعمال الطبي المجاني للمواطنين، بالإضافة للقياس نسبة الأكسجين بالدم، كما تقوم بتوجيه حالات الاشتباه التي يتم رصدها لأقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية داخل المستشفي، بالإضافة لتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، والتي تم تدشينها لتساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.وتتم من خلال إرسال المواطن كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا، وثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدا أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.وتتيح أيضا إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة.