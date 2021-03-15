رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عيادات طبية متحركة بالقرى الأعلى إصابة بكورونا في أسوان (صور)

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:05 م
عيادات طبية متحركة
عيادات طبية متحركة
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن تدشين عيادات طبية متحركة مخصصة للقري الأعلي في نسبة الإصابات على مستوى مراكز محافظة اسوان المختلفة.

وجاء ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، في مواجهة جائحة كورونا.

وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العزيز  مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، حيث استهدفت نشاط العيادات خلال الأيام الماضية العديد من القري والمراكز ومنها:-

-  ( قري ابو الريش بحري ابو الريش قبلي - المقلة) بمركز اسوان

-  ( المنصورية - بنبان - نجع العرب - الغابة - الشيخ ابراهيم) بمركز دراو.

- (سلوا بحري - العباسية - منيحة) بمركز كوم أمبو.

- ( بلانة - ادندان - ارمنا - كلابشة ) مركز نصر النوبة.

- ( البحيرة - الفوزة - الشيخ علي - المريناب - الغنيمية - المعمارية ) بمركز إدفو.

و تقوم العيادات الطبية بأعمال الطبي المجاني للمواطنين، بالإضافة للقياس نسبة الأكسجين بالدم، كما تقوم بتوجيه حالات الاشتباه التي يتم رصدها لأقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية داخل المستشفي، بالإضافة لتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في  منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، والتي تم تدشينها لتساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.

وتتم من خلال إرسال المواطن  كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا، وثم  يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدا أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.

وتتيح أيضا إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

حبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لـ شادي عبد السلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة