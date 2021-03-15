إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي عبود وناجي بحلوان

نجحت القيادات الشعبية والتنفيذية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي ناجي وعبود في حلوان.وشهدت جلسة الصلح إنهاء الخصومة الثأرية وتقديم الكفن بين عائلة ناجى وعائلة عبود بحلوان تحت رعاية عائلة حماد وعلى رأسهم الحاج أحمد حسنى حماد بمشاركة برنامج حق عرب والذي يقدمه الإعلامي محسن داوود وفى حضور اللواء أحمد زغلول مهران والفنان طارق الدسوقى.