برلماني يتقدم بطلب لإدراج مركز منوف ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تقدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب عن دائرة منوف والسادات وسرس الليان، بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لإدراج مركز منوف، للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.وطالب العضو البرلماني في طلب الإحاطة إدراج قرى مركز منوف للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وعددهم 35 قرية في المرحلة الثانية 2022، وأرجع النائب ذلك لوجود نقص شديد في كافة الخدمات إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية بها، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات.واستند نائب منوف في طلبة، إلى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ووجه التماس لرئيس مجلس الوزراء إدارج المركز، وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل مركزي أشمون والشهداء.وحدد أبوزيد المشكلات التي يعاني بها مركز منوف في مشكلة الصرف الصحي التي لم تدخل معظم قرى المركز، بالإضافة إلى سوء حالة مياه الشرب حيث إن مواسير المياه بحاجة إلى تغيير، تدهور الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة بالقرى إلى جانب نقص عدد من الأطباء والممرضات والأجهزة، وكذلك الترع والمصارف، والكثافة العالية في المدارس وحاجة المركز إلى مدارس، بالإضافة إلى شبكة الطرق المتهالكة.