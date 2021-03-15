تفاصيل إصدار نسخة برايل من سلسلة «خبايا» للإعلامي أحمد يونس

وقّع الإعلامي أحمد يونس، ودار سما للنشر بروتوكول تعاون مع جمعية نور البصيرة لتحويل أعداد سلسلة خبايا الشهرية لطريقة برايل وتوفيرها لجميع المكفوفين مجانا.وأكد يونس أن العدد الأول من سلسلة الرعب الجديدة "خبايا" أصبح متاحا بطريقة برايل بالفعل، ويتم توفيره بشكل مجاني للمكفوفين، وحاليا جاري الترتيب لإصدار العدد الثاني والثالث من السلسلة بطريقة برايل.وأوضح أحمد يونس أنه من بداية اتجاهه للكتابة وإصداره أولى رواياته في ٢٠١٧ كان يسعى لتوفير نسخ مكتوبة بطريقة برايل منها لخدمة المكفوفين من متابعيه، مع توفيرها لهم بشكل مجاني أو حتى بسعر مُخفّض، والآن تحقق الحلم بعد توقيع بروتوكول التعاون بين دار سما للنشر وجمعية نور البصيرة لخدمة المكفوفين، وصدر بالفعل أول أعداد سلسلة خبايا بطريقة برايل، تمهيدا لتحويل جميع الروايات السابقة والقادمة.