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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع مشروعات الإسكان في قرى حياة كريمة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:38 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في اجتماع حضره عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج زكي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية تعد أحد المشروعات الهامة التي ينتظرها أبناء تلك القرى، حيث تسهم في النهوض بالخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحي على وجه الخصوص تمثل مطلبًا مهمًا لسكان القرى، كما أن لها آثارًا إيجابية كثيرة على النواحي الصحية والبيئية.

وعرض الجزار، خلال الاجتماع، موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يخص الـ24 مركزًا داخل نطاق عمل الوزارة، والتي تتضمن استكمال مشروعات أو تنفيذ تدخلات مقترحة في مشروعات أخرى، موضحًا أن تلك المشروعات تغطي 704 قرى مستهدفة على مستوى الجمهورية، تشهد تصميم وتنفيذ نحو 243 مشروعًا، والتعاقد والإسناد لنحو 133 مشروعًا، وتوفير الأراضي لعدد آخر من المشروعات.

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نماذج لتصميمات واستخدامات عدد من المنشآت الخدمية التي ستقام في القرى المستهدفة، وعلى رأسها مركز الخدمات المجمع باسم "تحيا مصر"، ليقدم كل مركز 8 خدمات، تبدأ بمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ثم البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والتموين، والوحدة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والمجلس المحلي. وعرض نموذج مركز شباب، والذي سيتضمن 2 ملعب رياضي ومبنى للأنشطة الرياضية ومبنى اجتماعي، يضم حضانة ومنطقة لعب أطفال، وعددًا من اللعبات، ومكتبة.

في نهاية الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بالتعاقد المركزي على الاحتياجات المطلوبة بهذه المشروعات من المصنعين المحليين، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يوفر الشراء المركزي تخفيضًا في الأسعار، بما يخدم المشروع بوجه عام.

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