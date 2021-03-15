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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكي يزور اليابان

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:11 م
لويد أوستن
لويد أوستن
وكالات
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وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى اليابان الإثنين، في مستهل أول جولة خارجية لهما، في مسعى لكسب تأييد أبرز الحلفاء الآسيويين في مواجهة الصين.

والتقى الوزيران اللذان سافرا بشكل منفصل في اليابان، أول محطة ضمن جولتهما، حيث سيعقدان محادثات مع نظيريهما إضافة إلى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا.

وسيواصلان جولتهما إلى كوريا الجنوبية، قبل أن يتوجّه أوستن بشكل منفصل إلى الهند بينما يعود بلينكن إلى الولايات المتحدة لعقد محادثات مع مسؤولين صينيين.

وتعمّد فريق بايدن التأخر في بدء الرحلات الدبلوماسية التي عادة ما تكون مكثّفة لدى تسلّم إدارة أميركية جديدة السلطة، على أمل أن يشكل هذا السلوك قدوة تحتذى لتشجيع الناس على تجنّب السفر خلال الوباء.

لكن الإدارة أوضحت كذلك بأنها ترغب في إعادة إطلاق العلاقات الأميركية مع العالم، وخصوصا الحلفاء، بشكل مغاير لما كان الحال عليه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال وزيرا الدفاع والخارجية في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الإثنين: إنهما سيسعيان لـ"إنعاش العلاقات مع أصدقائنا وشركائنا".

كذلك ستهدف الزيارة إلى إظهار جبهة موحدة في مواجهة التحديات التي تمثلها الصين.

وكتبا "تجعلنا قوتنا المشتركة أقوى عندما يكون علينا مواجهة عدائية الصين وتهديداتها".

وتابعا "معا، سنحاسب الصين عندما تنتهك حقوق الإنسان في شينجيانغ والتيبت، وتقوض بشكل ممنهج الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وتضعف الديموقراطية في تايوان أو تؤكد على مطالبات بحرية في بحر الصين الجنوبي تنتهك القانون الدولي".

وأضافا:"إذ لم نتحرّك بشكل حاسم ونتولى القيادة، فستقوم بكين بذلك".

وفي تصريحات أدلى بها من هاواي قبيل توجهه إلى آسيا، قال أوستن: إنه وبلينكن "سيستمعان ويتعلمان" وسيسعيان لتحسين قدرات الولايات المتحدة العسكرية لتحسين "الميّزة التنافسية" حيال بكين.

وتابع "هدفنا هو التأكد من أن لدينا القدرات والخطط العملانية، التي تمكننا من توفير ردع يمكن الوثوق به في وجه الصين أو أي جهة أخرى قد ترغب بتحدي الولايات المتحدة".

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) للصحفيين المرافقين لأوستن: إن المحادثات مع المسؤولين اليابانيين ستشمل البحث في "دور الصين في المنطقة وسلوكها".

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