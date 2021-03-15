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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضو الاتحاد الأفريقي يؤدون اليمين وسط تحديات جائحة كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:10 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
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أدى مفوضو الاتحاد الافريقي اليمين وذلك قبل تسلم مهامهم اليوم، وسط تحديات جائحة كورونا وخلق الوظائف وضمان تعافي الاقتصاد.

وأدى اليمين مفوض الشئون السياسية والأمن والسلام، السفير بانكول أدوي، ومفوض التجارة والصناعة، السفير ألبرت موتشنجا، والسفيرة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية الاساسية.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد في بيان، بهذه المناسبة: "إنه شرف له ولنائبته مونيك نسانزاباجانو ترأس حضور أداء اليمين للمفوضين الحاليين".

وقالت مفوضة الطاقة والبنية الأساسية أماني أبو زيد عبر حسابها على "تويتر" في أعقاب أداء اليمين: "إنه شرف لي أن أواصل الاستمرار لفترة ثانية حتى 2025، لخدمة إفريقيا الحبيبة والمزدهرة".

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