منذر رياحنة: سعيد بالمشاركة في مسلسل «موسى»

أكد الفنان منذر رياحنة، أنه سعيد بالمشاركة في بطولة مسلسل "موسى"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وأشار منذر لـ"الدستور"، إلى أن العمل بمثابة تحدٍ جديد مليء بالمشاعر المتنوعة، مؤكدا أنه متحمس للتجربة وينتظر متابعة ردود الأفعال عليها.وأوضح أنه يقوم بتصوير العمل لعدد ساعات طويلة وبشكل يومي لإنهاء تصويره في أقرب وقت ممكن.مسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب بجانب منذر رياحنة، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.