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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يعتبر التغير المناخي تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:27 م
لويد اوستن
لويد اوستن
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قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد اوستن"، إن ظاهرة التغيرالمناخي تشكل تهديدا متزايدا لمصالح الأمن القومي الأمريكي ولأهداف وزارة الدفاع البنتاجون.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى فى تصريح اليوم الاثنين، إن البنتاجون يؤيد الأمر التنفيذي الذي أصدره البيت الأبيض بضرورة إعطاء الأولوية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وصدرت توجيهات بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الدفاع لتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضح أن "التغير المناخي يغير بيئات العمليات الأمنية على مستوى العالم ويؤثر على مهامنا وخططنا ومنشآتنا، ولذلك فإن وزارة الدفاع ستتخذ إجراءات فورية لإدراج الآثار الأمنية للتغير المناخي في تحليلاتنا للمخاطر وتوجيهات التخطيط وتطوير الاستراتيجيات".

يشار إلى أن الأمر التنفيذي، الذى أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتضمن ضرورة اتباع أسلوب شامل للتعاون بين الوكالات الحكومية والدول والمنظمات غير الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة.
وكلف الرئيس بايدن على وجه الخصوص وزير الدفاع بالتنسيق مع أعضاء الحكومة والمكاتب التكنولوجية والوكالات الأخرى؛ لإعداد تحليل للآثار الأمنية للتغير المناخي تحت اسم "تحليل مخاطر المناخ".

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار في يوم تنصيبه إلى اعتزامه البحث بجدية في ظاهرة التغيرات المناخية ووقع على أحد الأوامر التنفيذية للتفويض بإعادة انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للتغير المناخي.

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