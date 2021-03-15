جامعة الأزهر: المسلمون لهم أثر بالغ في بناء الحضارة الإنسانية

قال الدكتور محمد أبوزيد، نائب رئيس جامعة الأزهر: إن المسلمين لهم الأثر البالغ في بناء الحضارة الإنسانية التي تشهد على تطورهم معتمدين على العلم النافع ودافعهم في ذلك اهتمام القرآن الكريم بالعلم ومكانة العلماء.أضاف خلال مشاركته في مؤتمر «إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية» بمقر مشيخة الأزهر، أن العلم ليس مقصورًا على علوم الشريعة فحسب وإنما يمتد ليشمل جميع العلوم الأخرى، وقد تبوأ عالمنا ( الفارابي) الذي نحتفي به مكانًا عاليًا بين العلماء والذي أطلق عليه معاصروه بأنه المعلم الثاني الذي تأثر بمعلمه الأول (أرسطو)، ولا خلاف بين المؤرخين جميعًا أن الإمام الفارابي هو المؤسس الأول للفلسفة الإسلامية.ويهدف المؤتمر إلى تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم لإدراك ما قدموه ‏لتاريخ الإنسانية وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم، خصوصًا أنه ‏ماضٍ يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيرًا إيجابيًا ‏في الحضارة الإنسانية.‏‏ويستمر المؤتمر، الذي ينظِّمه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع ‏سفارة دولة ‏كازاخستان، على مدار يومين بمشيخة الأزهر، بمشاركة شخصيات دولية، ‏عبر تقنية «فيديو ‏كونفرانس»، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ ‏الأزهر الشريف الدكتور أحمد ‏الطيب، واهتمامه بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية ‏عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد ‏رقعتها الجغرافية، وتعدد أعراقها التي يجمع بينها ‏الإسلام.‏