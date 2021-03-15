الكويت تسجل 1332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ع تسجیل 1332 إصابة جدیدة بفیروس «كورونا» المستجد، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 210855 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن 1335 حالة قد تماثلت للشفاء لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 195507، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1179.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات الـ24 الماضیة بلغ 7365، لیبلغ مجموع الفحوصات 1914579، مشیرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات بلغ 18.1%.