جثمان متحلل.. مصرع أربعيني شنقًا بمطروح
الإثنين 15/مارس/2021 - 08:33 م
ياسمين شعيبطباعة
استقبلت مستشفى مطروح جثمان متحلل لرجل أربعيني. وقال مصدر في مديرية الصحة بمحافظة مطروح في تصريحات لـ "الدستور" إن الجثة لرجل مات شنقًا.
وأوضح المصدر أن الجثمان لشخص يدعى "محمود ح ر" ويبلغ من العمر 41 عاما ويقيم في منطقة الكيلو 4 مؤكدا أن الجثمان في حالة تحلل.
وأكد أنه تم وضع الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.
وأوضح المصدر أن الجثمان لشخص يدعى "محمود ح ر" ويبلغ من العمر 41 عاما ويقيم في منطقة الكيلو 4 مؤكدا أن الجثمان في حالة تحلل.
وأكد أنه تم وضع الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.