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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«كمل يا سيسى وإحنا معاك».. لليوم الثانى على التوالى.. الرئيس يتصدر «تويتر»

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:52 م
جريدة الدستور
هبة عبدالرازق
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لليوم الثاني على التوالي، تصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائمة التريند بموقع التغريدات، "تويتر"، تحت وسم "كمل يا سيسي وإحنا معاك"، بواقع 4 آلاف تغريدة، حتى الآن.

وعبر أحد المغردين عن حبه ودعمه للرئيس السيسي قائلا: "طول ما إنت فيها مش بنخاف عليها إنت اللي حاميها وكايد أعاديها"، فيما عبر آخر قائلا: "ربنا يحميك".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تصدر بالأمس، تريند موقع التغريدات، "تويتر"، تحت هاشتاج "بنحبك يا سيسي"، بواقع ثلاثة آلاف تغريدة، أظهرت دعم وحب المصريين للرئيس حيث قال أحدهم: "بنحبك يا ريس"، فيما عبر آخر قائلا: "الرئيس الإنسان.. جابر الخواطر"

.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس الأحد مع طارق عامر ،محافظ البنك المركزي، بإطلاق برنامج تمويل عقاري لمحدودي الدخل.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن "توجيهات الرئيس السيسي أتت لدعم قدرة محدودي الدخل على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

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