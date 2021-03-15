الاتحاد الأوروبى يتخذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرق «بريكست»

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيتراجع عن أجزاء من اتفاق "بريكست" متعلقة بأيرلندا الشمالية.ووصفت المفوضية الأوروبية تصرف جونسون بأنه انتهاك "خطير" للاتفاق المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وأرسلت خطابين رسميين لبريطانيا اليوم.من جهته، قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في تصريحات أوردتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقا على بروتوكول الخروج معًا وهما ملزمان بتنفيذه معًا أيضًا، مضيفًا أن القرارات أحادية الجانب وانتهاك القانون الدولي الذي قامت به بريطانيا يقوض الثقة بين لندن والتكتل الأوروبي.وأوضح أنه كان يتعين على بريطانيا أن تنفذ الاتفاق على النحو الصحيح، ولذا ستبدأ المفوضية الأوروبية في اتخاذ إجراءات قانونية اليوم.وأعرب سيفكوفيتش عن أمله في حل هذه الأمور في اللجنة المشتركة المعنية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون الاضطرار إلى اللجوء إلى مزيد من الإجراءات القانونية.وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا أشعلت الخلاف عندما أعلنت أنها ستقوم بتأجيل أحادي لبعض الضوابط الجمركية في أيرلندا الشمالية.وبموجب الاتفاق الذي وقعه بوريس جونسون العام الماضي، يمكن أن يتم فرض غرامات على بريطانيا إذا خرقت الاتفاق أو أن يُفرض عليها عقوبات تجارية انتقامية.