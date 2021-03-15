صندوق الاستثمار الروسى: اتفاقيات مع شركات أوروبية لإنتاج لقاح «سبوتنيك فى»

قال متحدث باسم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الإثنين، إن الصندوق توصل إلى اتفاقيات مع شركات في عدة دول أوروبية لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.وقال المتحدث في تصريحات للصحفيين: "لقد هدف صندوق الاستثمار الروسي المباشر إلى التفاعل الاستباقي مع جميع الشركاء، بما في ذلك من أوروبا، منذ بداية مكافحة الجائحة، وهو منفتح لمثل هذه المحادثات"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.أضاف: "لقد توصل الصندوق بالفعل إلى اتفاقيات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لإطلاق إنتاج "سبوتنيك في"، والمفاوضات جارية الآن مع مجموعة واسعة من الشركات المصنعة لرفع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي.وتأتي تصريحات المسئول الروسي في أعقاب تقارير صحفية أفادت في وقت سابق اليوم نقلًا عن مصادر دبلوماسية ورسمية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يتجه إلى لقاح "سبوتنيك" الروسي في محاولة لإعادة جهوده المتعثرة لتطعيم مواطنيه، إلى المسار الصحيح.