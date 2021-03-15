بريطانيا تُسجل 5 آلاف إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية 5089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال 24 ساعة، وتوفي 64 شخصًا، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة في البلاد لأكثر من 4.2 مليون إصابة، وعدد الوفيات إلى 125 ألفًا و580 حالة.وأفادت الوزراة في بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، بأن بريطانيا سجلت أمس 4618 إصابة بالفيروس، و52 حالة وفاة.يذكر أن نحو 24.4 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس، بينما تلقى أكثر من 1.6 مليون شخص الجرعتين المضادتين للفيروس.