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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القفطان: تركيا تسيطر على «دجلة والفرات» وتستغل التنافس الروسي الأمريكي

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:03 م
إبراهيم القفطان رئيس
إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل
سميرة إبراهيم
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حذرت الإدارة العامة لسدود الفرات شمالي سوريا، من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية من قبل تركيا، وإنقاصها الحصة السورية من مياه نهر الفرات بشكل أكبر.

وأكد إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل، أن تركيا تتبع سياسة «التتريك» في كل شيء حتى في نهري دجلة والفرات واعتبارهما عابرين للحدود كي يخضعا للسيادة المطلقة للدولة التركيا التي ينبع منها، ونلاحظ ما سبق أن تركيا استغلته في الحرب بين العراق وإيران والأجواء المشحونة بين سوريا والعراق، وتستغله اليوم حيث تخوض سوريا صراعا داخليا.

وأضاف القفطان في تصريحات لـ«الدستور» أنه في المقابل تستغل تركيا التنافس الروسي الأمريكي وكلاهما يقدم لتركيا أماكن ومناطق نفوذ ومساعدات من أجل كسب تركيا لصالح أحدهما وبالتالي فهي تشعر بالنشوة من إمكانية التحكم في المنطقة فهي تتحكم حاليا بالبشر والشجر وبالمياه، وكثير من السوريين أصبحوا يتبعون لها ويأتمرون بقراراتها وأن هذا السلاح المائي يهدد بكارثة بيئية وإنسانية في سوريا والعراق.

من جهة أخرى فهي تحاول أن تحاصر كل النجاحات التي تتم في شمال وشرق سوريا، حيث يوجد في المنطقة مشروع يمكن أن يتطور ليصبح قاعدة للخلاص من الحرب وبناء سوريا المستقبل.

وأوضح رئيس حزب سوريا المستقبل أن السياسة المائية التركية «تقوم على حق السيادة المطلقة على مواردها المائية في دجلة والفرات داخل أراضيها، ولذلك تصرفت بشكل مطلق بمياه النهرين، من خلال تشييد السدود والمشاريع الإروائية والزراعية، ولا تزال مستمرة بنهج مقارب، من دون مراعاة حقوق الدول المتشاطئة معها».

وأكد القفطان يجب ان يكون مبدأ تقسيم مياه دجلة والفرات، خلال اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية" وليس منّة من أحد، بل حق شرعي وفق الأعراف الدولية، ووفق بروتوكول عام 1987 الموقع بين تركيا وسوريا، من خلال ذلك يتم محاسبة الدولة التركية لكن الى الان لم نرى المجتمع الدولي يحاسب المحتل التركي على جرائمه إلى وصلت لحد جرائم حرب ضد الانسانية في عفرين وتل ابيض وراس العين وغيرها من المناطق المحتلة من قبل المرتزقة السوريين.

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