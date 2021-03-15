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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: نائبة مدير الاستخبارات العسكرية تحدد أولويات عمل المرحلة المقبلة

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:46 م
الاستخبارات العسكرية
الاستخبارات العسكرية الأمريكى
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أكدت الليفتانت جنرال "لورا بوتر" نائبة مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكى أهمية العمل من أجل تحقيق الترابط بين الفرق الاستخباراتية والأمنية ودعم جهاز الاستخبارات بالمهارات وتحديثه بالوسائل التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التعاون مع الحلفاء.

وذكرت المسؤولة الاستخبارية، في تصريحات نقلتها مجلة الدفاع الوطني، أن من المهم أن يكون هناك ترابط بين الفرق الأمنية والاستخباراتية لضمان إمكانية التواصل وتحقيق التكامل والتماسك داخل الجهاز بشكل يوفر الحماية ويضمن جمع المعلومات على مستوى عالمي في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أنه: "تم تحديد أربع أولويات للعمل خلال المرحلة القادمة، وهي تتعلق بالأفراد والاستعداد والتحديث والحلفاء والشركاء".

وأوضحت أن "فيما يتعلق بمبادرات الأفراد فمن المقرر التركيز على بناء فرق متماسكة وعلى نوعية المعرفة التي يتعين أن يتمتع بها محللو المعلومات الاستخبارية مستقبلا؛ لأن حجم المعلومات التي يتعين تحليلها والسرعة المطلوبة لذلك، أمور تتطلب وجود محللين يتسمون بالمهارة ولديهم معرفة بمجالات الميكنة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن تشجيع التنوع والشمول فيما يتعلق بجهود الأفراد".

أما بالنسبة لجهة الاستعداد، فذكرت بوتر أنه سيتم التركيز على التحديث اللازم للوفاء بالمتطلبات الإقليمية. وقالت: "يجب علينا تحديث القوة بالكامل لضمان توافر وحدات تكون قادرة على دعم بعضها البعض في مسارح العمليات، وأن تكون الأجهزة التي نضعها في الميدان متطورة بدرجة تسمح بتلبية الاحتياجات الاستخبارية لمواجهة أجهزة الخصوم".

وشددت نائبة مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية على أنه: "سيتم التركيز على تعزيز العلاقات مع الدول الحليفة والشريكة وسيتم اتباع أسلوب يجمع بين السياسة والتكنولوجيا والأفراد؛ لأن الحلفاء والشركاء يحتاجون إلى سياسات لضمان القدرة على المشاركة في معلوماتنا والكشف عنها فيما بيننا، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تمكننا من مشاركة المعلومات في وقتها".

وأشارت مسؤولة الاستخبارات العسكرية الأمريكية إلى أهمية بناء العلاقات مع الحلفاء والشركاء على أساس من الثقة.

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