رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة أمل: يجب تشكيل الحكومة سريعًا لإنقاذ لبنان من الانهيار

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:30 م
نبيه بري
نبيه بري
ا ش ا
طباعة
أكدت الكتلة النيابية لحركة (أمل) والتي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، يتطلب الإسراع في تشكيل حكومة تنقذ لبنان من انهيار يتهدد وجوده، على أن تتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة التي سبق وطرحتها فرنسا.

وأشارت كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) في ختام اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة بري إلى أن المعنيين بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وتشكيلها والتوقيع على المراسيم، يتعين عليهم جميعا التخلي عن أي رهانات على الوقت أو متغيرات إقليمية، والتوقف عن تقاذف المسئوليات بالتعطيل، وأن يبادروا إلى فتح قنوات تواصل لإزالة العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة.

وأضافت: "نريد حكومة اختصاصيين لا يُشكل أعضاؤها استفزازا لأي طرف، وأن تراعي الميثاقية والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وألا يكون بها ثلث وزاري معطل لأي طرف من الأطراف، فالحكومة ممر إلزامي لمنع انهيار هيكل الوطن فوق الجميع ولوقف الانهيار السريع في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية وكبح ارتفاع معدلات الجريمة الفردية والمنظمة".

وطالب أعضاء الكتلة النيابية بوقف "التراشق الإعلامي والمضاربات السياسية" التي تربك النظام العام ولا تؤدي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها من أبنائها في الداخل ومن المجتمعين العربي والدولي.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من الثُلث الوزاري المعطل باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح المساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

موضوعات متعلقة

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

الصور

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
المزيد

الثقافة

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12

مصطفى عبادة يكتب: سنواتى فى الصين.. رحلة ماركو بولو مصرى