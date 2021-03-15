حركة أمل: يجب تشكيل الحكومة سريعًا لإنقاذ لبنان من الانهيار

أكدت الكتلة النيابية لحركة (أمل) والتي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، يتطلب الإسراع في تشكيل حكومة تنقذ لبنان من انهيار يتهدد وجوده، على أن تتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة التي سبق وطرحتها فرنسا.وأشارت كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) في ختام اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة بري إلى أن المعنيين بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وتشكيلها والتوقيع على المراسيم، يتعين عليهم جميعا التخلي عن أي رهانات على الوقت أو متغيرات إقليمية، والتوقف عن تقاذف المسئوليات بالتعطيل، وأن يبادروا إلى فتح قنوات تواصل لإزالة العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة.وأضافت: "نريد حكومة اختصاصيين لا يُشكل أعضاؤها استفزازا لأي طرف، وأن تراعي الميثاقية والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وألا يكون بها ثلث وزاري معطل لأي طرف من الأطراف، فالحكومة ممر إلزامي لمنع انهيار هيكل الوطن فوق الجميع ولوقف الانهيار السريع في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية وكبح ارتفاع معدلات الجريمة الفردية والمنظمة".وطالب أعضاء الكتلة النيابية بوقف "التراشق الإعلامي والمضاربات السياسية" التي تربك النظام العام ولا تؤدي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها من أبنائها في الداخل ومن المجتمعين العربي والدولي.ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من الثُلث الوزاري المعطل باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.ولم تنجح المساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.