«التعليم» تكشف حقيقة خطأ كتاب التربية الإسلامية

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الخطأ المنتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بشأن وجود خطأ فى كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائى، فى صفحة رقم 67 فى سورة التكوير، غير صحيح.أضاف الوزير، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الصفحة المتداولة هى من كتب دولة الإمارات عام 2017، ولا تخص المناهج المصرية، لافتًا إلى أنه من السهل، لمن يقرأ هذه "الإشاعات" أن يحصل على كتاب الوزارة، ويتحقق من الأمر مباشرة لأن هذه الإشاعات الساذجة تتكرر وتعتمد فى انتشارها، على أن القارئ لن يبذل الجهد للتحقق من صحتها، ولكنه قد يبادر بنشرها مما يساهم فى انتشارها بدلا من التحقق من مصداقيتها.