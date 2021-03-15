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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تنفذ حملة إزالات في 3 محافظات

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:19 م
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وائل القمحاوى
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يواصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري في تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 22 تعديًا فى محافظات "البحيرة، القليوبية، المنوفية"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 57909 إزالات، وذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن حملات إزالة التعديات تستهدف توفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، وبما لا يؤثر على جودة المياه.

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