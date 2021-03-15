روسيا مستعدة للحوار مع مجلس أوروبا رغم محاولات استخدامه كأداة للمواجهة

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها مستعدة لحوار مفتوح نزيه مع مجلس أوروبا، بالرغم من محاولات استخدام هذا المجلس كأداة للمواجهة مع موسكو.وقالت ماتفيينكو، خلال لقائها مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هندريك دامس، اليوم الإثنين في موسكو: "للأسف الشديد، ما زلنا نواجه اليوم محاولات لاستخدام مجلس أوروبا كأداة للمواجهة في العلاقات مع روسيا، ونواجه ازدواجية المعايير وخطوط تقسيم جديدة وتهجمات على بلدنا غير عادلة ولا أساس لها ".وأضافت ماتفيينكو: نحن ندافع عن مصالحنا ونهدف إلى إجراء حوار واضح ومفتوح وفق احترام متبادل، ونرمي إلى التحرك نحو الأهداف، التي تم إنشاء مجلس أوروبا من أجلها".وتابعت: "أن التهجمات على روسيا يعكس قصر النظر ويثير قلق موسكو ولا يفيد مجلس أوروبا .