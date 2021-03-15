عميد «إعلام الأزهر» يتفقد لجان امتحانات الفترة المسائية (صور)

تفقد الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، سير لجان الفترة المسائية بالكلية يرافقه حسام جاد مدير الكلية ويجري حوارًا أبويًا مع عدد من أبنائه الوافدين عقب انتهاء اللجان للاستماع لمشكلاتهم.وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، في وقت سابق التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر على التزام الجامعة بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الكليات ملتزمة برش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.