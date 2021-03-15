«الضرائب»: فيديو توضيحى لتقديم إقرار 101 صافى الدخل

أعدت مصلحة الضرائب فيديو توضيحيًا حول كيفية تقديم إقرار 101 صافي الدخل للاشخاص الطبيعيين غير مؤيد بالحسابات عبر موقع مصلحة الضرائب.وأهابت مصلحة الضرائب على كل الممولين من الأشخاص الطبيعيين الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وعدم التأخير حتى 31 مارس منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة.وأكدت المصلحة تقديمها الدعم والمساعدة من خلال فرق الدعم الميداني بالمأموريات أو الاتصال بالخط الساخن 16395.