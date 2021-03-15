حزب العمال اليساري الجزائرى يعلن عدم مشاركته في الانتخابات

أعلن حزب العمال اليساري المعارض في الجزائر اليوم الإثنين، عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر لها في 12 يونيو المقبل.وقالت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، في مؤتمر صحفي: إن قرار اللجنة المركزية للحزب بعدم المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي يستجيب لاعتبارات استراتيجية وليس تكتيكية.واعتبرت «حنون» الانتخابات التشريعية المقبلة موعدًا لـ"القضاء على التعددية الحزبية ونتائجها محسومة سلفًا".وأضافت «حنون»: "لن تكون الانتخابات النيابية المقبلة بداية لتفكيك النظام البالي الموروث من نموذج الحزب الواحد، والذي ثارت وانتفضت ضده غالبية الشعب، بل على العكس، هذه الانتخابات جزء من عملية انتخابية فُرضت في اليوم التالي لاستقالة عبدالعزيز بوتفليقة لإنقاذ النظام وفرض بقائه".وانتقدت «حنون» نظام الانتخابات الجديد ووصفته بـ"الخطير"، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يورط البرلمان في قرارات خطيرة كمشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج الحدود تحت مظلات مختلفة.كما نوهت رئيس حزب العمال إلى أن الانتخابات لن تحل المشاكل الاقتصادية ولن تخفف معاناة الشعب ولن تعزز الديمقراطية، ولن تصحح سياسات الحكومة.وكشفت «حنون» عن أن حزب العمال وضع خارطة طريق ترتكز على دعم ومساندة العمال ونقاباتهم العمالية.كما هاجمت تغييب المطالب الاجتماعية والاقتصادية عن مطالب الحراك الشعبي، وهو ما قد يتسبب في إضعافه جماهيريًا.يشار إلى أن حزب العمال هو أول تشكيلة سياسية يعلن مقاطعته للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بحل الغرفة السفلى للبرلمان نهاية فبراير الماضي.