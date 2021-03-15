رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب العمال اليساري الجزائرى يعلن عدم مشاركته في الانتخابات

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:24 م
الانتخابات
الانتخابات
وكالات
طباعة
أعلن حزب العمال اليساري المعارض في الجزائر اليوم الإثنين، عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر لها في 12 يونيو المقبل.

وقالت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، في مؤتمر صحفي: إن قرار اللجنة المركزية للحزب بعدم المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي يستجيب لاعتبارات استراتيجية وليس تكتيكية.

واعتبرت «حنون» الانتخابات التشريعية المقبلة موعدًا لـ"القضاء على التعددية الحزبية ونتائجها محسومة سلفًا".

وأضافت «حنون»: "لن تكون الانتخابات النيابية المقبلة بداية لتفكيك النظام البالي الموروث من نموذج الحزب الواحد، والذي ثارت وانتفضت ضده غالبية الشعب، بل على العكس، هذه الانتخابات جزء من عملية انتخابية فُرضت في اليوم التالي لاستقالة عبدالعزيز بوتفليقة لإنقاذ النظام وفرض بقائه".

وانتقدت «حنون» نظام الانتخابات الجديد ووصفته بـ"الخطير"، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يورط البرلمان في قرارات خطيرة كمشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج الحدود تحت مظلات مختلفة.

كما نوهت رئيس حزب العمال إلى أن الانتخابات لن تحل المشاكل الاقتصادية ولن تخفف معاناة الشعب ولن تعزز الديمقراطية، ولن تصحح سياسات الحكومة.

وكشفت «حنون» عن أن حزب العمال وضع خارطة طريق ترتكز على دعم ومساندة العمال ونقاباتهم العمالية.

كما هاجمت تغييب المطالب الاجتماعية والاقتصادية عن مطالب الحراك الشعبي، وهو ما قد يتسبب في إضعافه جماهيريًا.

يشار إلى أن حزب العمال هو أول تشكيلة سياسية يعلن مقاطعته للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بحل الغرفة السفلى للبرلمان نهاية فبراير الماضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

الصور

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
المزيد

الثقافة

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12

مصطفى عبادة يكتب: سنواتى فى الصين.. رحلة ماركو بولو مصرى