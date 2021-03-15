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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

28 مليار جنيه تكلفة القضاء على العشوائيات منذ 2014 (إنفوجراف)

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:34 م
القضاء على العشوائيات
القضاء على العشوائيات
سمر محمدين
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شيدت الدولة مدن ومجتمعات عمرانية حديثة مكتملة الخدمات والمرافق الأاساسية وأيضًا الترفيهية، بالتزامن مع التخلص من بؤر العشوائيات بكافة المحافظات، وذلك بهدف نقل الأهالي إلى تلك المدن الحديثة وخلق مستوى معيشي راقي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء مخطط التخلص من العشوائيات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016، على أن ينفذ المشروع على 3 مراحل وقد تم ضم المرحلتين الثانية والثالثة معًا.

ترصد "الدستور" اجمالي تكلفة المخطط الاستراتيجي للقضاء على العشوائيات في محافظات الجمهورية وفق الاحصائيات الرسمية المعلنة.

وبلغت حجم ميزانية الصندوق فى المرحلة الأولى حوالي 652 مليون جنيه، بينما حجم مصروفات المرحلة الثانية من 2014 إلى 2020 تجاوز الـ 28 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يتم القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتضمنت الخطة 375 منطقة 240 ألف وحدة، بتكلفة تطوير 38 مليار جنيه وذلك وفق رؤية عام 2020.

يذكر أن مصر بها 230 مدينة على مساحة 417 ألف فدان منها 160 مدينة بنسبة 40٪ من المدن المصرية هى مدن عشوائية بدون تخطيط ويسكنها 22 مليون شخص، وبالتالى هي مناطق خطرة وغير امنة ولايوجد بها خدمات.

تحتاج مناطق العشوائيات تلك إلى 350 مليار جنيه خلال 10 سنوات من 2020 إلى 2030، من أجل العمل على تطويرها من كافة النواحي، فيما تم الانتهاء من تطوير 188 منطقة عشوائية.
28 مليار جنيه تكلفة القضاء على العشوائيات منذ 2014 (إنفوجراف)
28 مليار جنيه تكلفة القضاء على العشوائيات منذ 2014 (إنفوجراف)

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