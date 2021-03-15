لأول مرة.. فيلم تونسى ضمن قائمة الأفلام القصيرة المرشحة لجائزة الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة لجائزة الأوسكار، اليوم الإثنين، اختيار الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره'' للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ضمن قائمة الأفلام القصيرة المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي، ليصبح أول فيلم تونسي يترشح لجوائز الأوسكار.والفيلم بطولة السوري يحيى مهايني، والفرنسية ديا ليان، والبلجيكي كوين دي باو، والإيطالية مونيكا بيلوتشي، وقد شارك الفيلم خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة منها مهرجان البندقية في إيطاليا، ومهرجان الجونة في مصر.ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الدورة الـ 93 لجوائز الأوسكار يوم 25 أبريل المقبل في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس.