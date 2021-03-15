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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 1800 راكب بمطار أسوان طوال اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:59 م
مطار أسوان
مطار أسوان
محمود السعدى
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يستقبل مطار أسوان الدولي، الإثنين، 15 رحلة جوية داخلية، تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية، يتم خلالها نقل ما يقرب من 1800 راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي كورونا.

من جهتها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي، عمليات التعقيم والتطهير بجميع الصالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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