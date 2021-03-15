وزير الشباب ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس منشآت رياضية جديدة غدًا

وزير الشباب ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس منشآت رياضية جديدة غدًا
الإثنين 15/مارس/2021 - 08:32 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
يستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح غدٍ الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش زيارته لمحافظة الفيوم لتفقد وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الرياضية الجديدة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، سوف يفتتحان نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وملعب نادي العدوة، ومعرض الحرف اليدوية والفنون التشكيلية بالنادي، فضلًا عن تكريم الرياضيين الحاصلين على بطولة الجمهورية.
وأضاف، أن الزيارة تشمل أيضًا وضع حجر الأساس لامتداد نادي قارون الرياضي، وافتتاح ملعب خماسي بالنادي، وكذلك افتتاح منتجع دريم الرياضي بمركز شباب طبهار بمركز أبشواي، وكذا افتتاح ٤ مراكز شباب عن طريق الفيديو كونفرانس، بالإضافة الى تفقد مركز شباب والي ميزار بمركز يوسف الصديق.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الزيارة تأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا أن الجولة الميدانية لوزير الشباب، ومحافظ الفيوم، يعقبها لقاء حواري مع الشباب بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، سوف يفتتحان نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وملعب نادي العدوة، ومعرض الحرف اليدوية والفنون التشكيلية بالنادي، فضلًا عن تكريم الرياضيين الحاصلين على بطولة الجمهورية.
وأضاف، أن الزيارة تشمل أيضًا وضع حجر الأساس لامتداد نادي قارون الرياضي، وافتتاح ملعب خماسي بالنادي، وكذلك افتتاح منتجع دريم الرياضي بمركز شباب طبهار بمركز أبشواي، وكذا افتتاح ٤ مراكز شباب عن طريق الفيديو كونفرانس، بالإضافة الى تفقد مركز شباب والي ميزار بمركز يوسف الصديق.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الزيارة تأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا أن الجولة الميدانية لوزير الشباب، ومحافظ الفيوم، يعقبها لقاء حواري مع الشباب بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون.