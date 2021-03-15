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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاطعة كيبيك الكندية تسجل 594 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:32 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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سجلت مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم 594 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة جديدة، لترتفع عدد الإصابات بالمقاطعة منذ بدء الجائحة إلى 298186 حالة إصابة منها 280755 متعافين، و10550 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة لوكوتيديان الكندية: أنه تم الإبلاغ عن زيادة طفيفة في المستشفيات في المقاطعة، حيث تم الإبلاغ اليوم عن 553 حالة دخول جديدة، بزيادة ستة عن اليوم السابق، من بين هؤلاء المرضى، هناك 96 مريضا في العناية المركزة.

أما بالنسبة للقاحات، فقد قدمت مقاطعة كيبيك 26.595 ألف جرعة بإجمالي 744108 جرعة من أصل 948565 جرعة تم تلقيها. ووفقا للمعهد الوطني للصحة العامة في كيبيك، فإن عدد الحالات المفترضة التي يتم فحصها ارتفع من 2083 إلى 2245 حالة.

وسجلت المقاطعات الكندية حتى الآن 911.019 ألف حالة إصابة و22.482 ألف حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس لأول مرة في البلاد، حيث سجلت مقاطعة أونتاريو 319374 حالة إصابة بما في ذلك 7162 حالة وفاة؛ يليها مقاطعة كيبيك بتسجيلها 298186 حالة منها 10550 حالة وفاة، ثم جاءت مقاطعة ألبرتا في المرتبة الثالثة بتسجيل 138.424 ألف حالة إصابة و1946 حالة وفاة، بينما سجلت مقاطعة كولومبيا البريطانية 86867 حالة و1397 حالة وفاة.

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