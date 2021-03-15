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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن للمتهمين بخطف صاحب مزرعة وطلب فدية بالإسكندرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:17 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بمعاقبة 7 أشخاص بالسجن لمدة عام، بعد اتهامهم بخطف صاحب مزرعة بعد انتحال صفة ضباط مقابل طلب فدية 200 ألف جنة لإطلاق سراحه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية رقم 13537 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثانٍ، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم المنتزه ثان يفيد ببلاغ خطف صاحب مزرعة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان عقب تواجد المجني عليه "ع. ع. ع"، صاحب مزرعة فواكه، مقيم بمحافظة البحيرة، بأحد مناطق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان فؤجئ بقيام كل من "م. ج. ع"، أعمال حرة، و"خ. م. إ"، سمكري سيارات، و"م. ن. ال"، صاحب محل، و"إ. م. إ"، سائق، و"ع. م. ع"، عاطل، و"م. ال. ش"، و"ح. س. ح"، بخطفه داخل سيارة جيب شيروكي منتحلين صفه ضباط الضبطية القضائية واحتجازه بمزرعة بمدينة دمنهور مقابل فدية قدرها 200 ألف جنية لإطلاق سراحه.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد كمين للقبض على المتهمين، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

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