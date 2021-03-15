رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ملاك البطاقات الاستيرادية يعلقون «تحذيرات» ضد السماسرة على أسوار موانئ بورسعيد

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:00 م
أسوار موانئ بورسعيد
أسوار موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
قام عدد من ملاك البطاقات الاستيرادية بمحافظة بورسعيد، بتعليق لافتات على أسوار موانئ بورسعيد، مكتوب عليها عبارات لمواجهة سماسرة الحصص الاستيرادية.

وجاءت العبارات كالآتي"خد حقك وقول مش هبيع بطاقتي الـ 2400 بـ 40 الف جنيه" و"مين صاحب مؤامرة نزول سعر البطاقة بتاعة الغلابة 2400".

كان ملاك البطاقات الاستيرادية قد دشنوا جروب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمواجهة سماسرة البطاقات الاستيرادية، الذين يقومون بجمع ملايين الجنيهات علي حساب أصحاب البطاقات الاستيرادية وتجار بورسعيد.

وصل سعر التنازل عن البطاقة الاستيرادية فئة 2400 في عام 2020 إلي 1500 جنيه، بالرغم من قيام المالك بسداد ما يقرب من 5000 جنيه للتأمينات الاجتماعية.

وأكد جروب الصفحة الرسمية لأصحاب البطاقات الاستيرادية، أن هناك توجها لتأسيس مكتب يضم عددًا من التجار، يقومون بالإستفادة من البطاقات المُتنازل عنها مقابل مبالغ مالية مناسبة، بعيدًا عن "سماسرة البطايق" الذين يأكلون أموال الفقراء علي حد قولهم.

على جانب آخر، حذر عدد من التجار وملاك البطاقات من اللافتات المُعلقة، وأكدوا أنها تؤثر سلبًا علي الملاك، بسبب عدم قانونية البيع بمبلغ مالي، حتي في حالة التنازل عن البطاقة.

يذكر أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، قد أعلن عن إجراءات جديدة للتنازل عن الحصص الاستيرادية، وذلك تسهيلًا على أبناء بورسعيد، وشملت الإجراءات قيام مالك الحصة بتقديم أصل إقرار التنازل متضمنًا بيان المتنازل والمُتنازل اليه وصورة ضوئية من الأقرار، وتقديم أصل مستخرج السجل التجاري ساري لعام 2021 وصورتين ضوئيتين له، وأصل البطاقة الضريبية أو صورة مميكنة حديثة، وأصل بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل شهادة التأمينات الأجتماعية حديثة.

موضوعات متعلقة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

حبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو

«التأمينات»: زيادة المعاشات 13% ستطبق من يوليو المقبل

الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لـ شادي عبد السلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة