ملاك البطاقات الاستيرادية يعلقون «تحذيرات» ضد السماسرة على أسوار موانئ بورسعيد

قام عدد من ملاك البطاقات الاستيرادية بمحافظة بورسعيد، بتعليق لافتات على أسوار موانئ بورسعيد، مكتوب عليها عبارات لمواجهة سماسرة الحصص الاستيرادية.وجاءت العبارات كالآتي"خد حقك وقول مش هبيع بطاقتي الـ 2400 بـ 40 الف جنيه" و"مين صاحب مؤامرة نزول سعر البطاقة بتاعة الغلابة 2400".كان ملاك البطاقات الاستيرادية قد دشنوا جروب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمواجهة سماسرة البطاقات الاستيرادية، الذين يقومون بجمع ملايين الجنيهات علي حساب أصحاب البطاقات الاستيرادية وتجار بورسعيد.وصل سعر التنازل عن البطاقة الاستيرادية فئة 2400 في عام 2020 إلي 1500 جنيه، بالرغم من قيام المالك بسداد ما يقرب من 5000 جنيه للتأمينات الاجتماعية.وأكد جروب الصفحة الرسمية لأصحاب البطاقات الاستيرادية، أن هناك توجها لتأسيس مكتب يضم عددًا من التجار، يقومون بالإستفادة من البطاقات المُتنازل عنها مقابل مبالغ مالية مناسبة، بعيدًا عن "سماسرة البطايق" الذين يأكلون أموال الفقراء علي حد قولهم.على جانب آخر، حذر عدد من التجار وملاك البطاقات من اللافتات المُعلقة، وأكدوا أنها تؤثر سلبًا علي الملاك، بسبب عدم قانونية البيع بمبلغ مالي، حتي في حالة التنازل عن البطاقة.يذكر أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، قد أعلن عن إجراءات جديدة للتنازل عن الحصص الاستيرادية، وذلك تسهيلًا على أبناء بورسعيد، وشملت الإجراءات قيام مالك الحصة بتقديم أصل إقرار التنازل متضمنًا بيان المتنازل والمُتنازل اليه وصورة ضوئية من الأقرار، وتقديم أصل مستخرج السجل التجاري ساري لعام 2021 وصورتين ضوئيتين له، وأصل البطاقة الضريبية أو صورة مميكنة حديثة، وأصل بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل شهادة التأمينات الأجتماعية حديثة.