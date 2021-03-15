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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع يكشف تدني شعبية تحالف ميركل إلى أقل من 30%

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:43 م
ميركل
ميركل
وكالات
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كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا اليوم الاثنين تدني شعبية تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي لأقل من علامة الـ30%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إينسا" لصالح صحيفة "بيلد"، أن تحالف ميركل المسيحي حصل على 5ر29% بتراجع بـ5ر0%.

في الوقت نفسه، أوضحت النتائج ثبات شعبية حزب الخضر عند 17%، وفي حال كانت هذه النتائج في انتخابات حقيقية، فإنه من غير الممكن لائتلاف محتمل يتكون من المسيحيين والخضر الحصول على الأغلبية.

ووفقا للاستطلاع، فقد حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 5ر11% والحزب الديمقراطي الحر على 5ر10% وهي نفس النتائج التي حصل عليها الحزبان في استطلاع الأسبوع الماضي.

في المقابل، تراجعت شعبية حزب اليسار بمقدار نقطة لتصل إلى 8%، تجدر الإشارة إلى أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي مني بهزيمة مريرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد في ولايتي راينلاند بفالتس وبادن-فورتمبرج، وسجل الحزب المسيحي أسوأ نتيجة له في الولايتين وفقا لاستطلاعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني.

وحصل حزب ميركل على 1ر24% من الأصوات في بادن فورتمبرج، بتراجع قدره 9ر2 نقطة مئوية عن انتخابات عام.2016 وفي ولاية راينلاند-بفالتس، تراجعت الأصوات المؤيدة للحزب من 8ر31% إلى 7ر27% - وكانت هذه أيضا أسوأ نتيجة له في الولاية.

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