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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

107 طلاب يؤدون الامتحانات ‏إلكترونيًا‏ بـ«هندسة طنطا»

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:19 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح تجربة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الهندسة، والتي عقدت اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد رئيس الجامعة بحُسن سير الامتحانات الإلكترونية التي أجريت بمعمل الحاسب الآلي بالمكتبة المركزية بالجامعة لعدد 107 طلاب من إجمالي 111 طالبا بالفرقة الثالثة هندسة حاسب في مقرر "نظم التشغيل".

وقال الدكتور طارق فايد، المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة طنطا، إنه من المقرر عقد الامتحانات ‏الإلكترونية غدًا الثلاثاء الخاصة لـ66 طالبا بالفرقة الأولى بكلية الطب في مقرر "الوراثة"، وفقًا لجدول الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021.

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