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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:41 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية "ناتسيمبيو" التابعة لشركة "روستيك" الحكومية الروسية، أندريه زاجورسكي، اليوم الإثنين: إن الشركة تعمل على تطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا.

وأضاف زاجورسكي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية: "أن الشركة تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى امتلاكهم مضادات اختلاج أخرى تعمل مباشرة (قيد التطوير)".

وفي السياق ذاته، أكدت "روستيك" المعلومات المتعلقة بتطوير لقاحها المضاد للفيروس، موضحة أن تطوير اللقاح يتم على أساس مؤسستي "ميكروجين" و"فورت" الاختصاصيتين في إنتاج عقاقير مناعية بيولوجية، وهو في مرحلة مبكرة.

وفي أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز أبحاث "جاماليا" للكيمياء الكهربائية أطلق عليه "سبوتنيك V"، ويعتمد اللقاح على منصة ناقلات للفيروسات الغدانية مدروسة جيدا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وفي روسيا أيضا، تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا المستجد هما لقاح "EpiVacCorona" من مركز "فيكتور"، ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

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