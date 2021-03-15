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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: حصاد الرقابة على تداول المبيدات خلال شهر

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:24 م
مبيدات الآفات الزراعية
مبيدات الآفات الزراعية
عبدالناصرمحمد
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أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تقريرها الشهري الذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنه تم ضبط عدد 134748 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازى كمية 67374 كجم (العبوة سعة 0.5 لتركجم) وتم المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهى 692 محل منها 455 محل مرخص، 181 محلا غير مرخص، 56 محلا تحت الترخيص وتم تحرير عدد 54 محضرا للعرض على النيابة العامة.

وناشدت وزارة الزراعة المزارعين شراء المبيدات المعتمدة والمسجلة في لجنة المبيدات ومن المحلات المرخصة؛ ضمانًا لجودة المبيدات وعدم التأثير السلبي على المحاصيل وحياة المواطنين.

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