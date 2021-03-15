أمريكا: ندعم الجهود البناءة لحل الخلافات بشأن سد النهضة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تشجع على استئناف الحوار بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حسب قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وتعهدت الخارجية الأمريكية بمواصلة العمل بنهج متوازن، للحد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وكان السودان تقدم بمقترح دخول وساطة رباعية دولية في سد النهضة تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، وأن تقوم هذه الأطراف بدور الوساطة وليس الرقابة فقط، ودعمت مصر هذا المقترح إلا أن إثيوبيا رفضته متمسكة بوساطة الاتحاد الإفريقي فقط دون غيره، بعد رفضها في وقت سابق مخرجات الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الثلاث برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن واشنطن ستواصل دعم الجهود البناءة لحل الخلافات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.