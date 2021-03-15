البرتغال تمدد الحظر على حركة الرحلات الجوية مع بريطانيا والبرازيل لـ31 مارس

أعلنت وزارة الداخلية البرتغالية، اليوم الإثنين، عن تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية من بريطانيا والبرازيل وإليهما لمدة أسبوعين آخرين حتى 31 مارس.ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن بيان الداخلية البرتغالية أنه يُستثنى من الحظر الرحلات ذات الأغراض الإنسانية ورحلات الإجلاء.وتفرض البرتغال منذ يناير الماضي حظرًا على رحلات الطيران المباشر التجارية أو الخاصة القادمة من البلدين أو المغادرة إليهما للحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المكتشفتين فيهما.وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغال التي سجلت حتى الآن 814 ألفًا و257 حالة "كوفيد-19" و16 ألفًا و684 وفاة مرتبطة به، بدأت اليوم في تخفيف قيود الإغلاق الذي استمر لشهرين.يشار إلى أنه بدءًا من 7 مارس الجاري، أصبح المسافرون إلى البرتغال على متن رحلات غير مباشرة من بريطانيا أو البرازيل مطالبين بتقديم نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" أُجري لهم في غضون 72 ساعة قبل موعد مغادرتهم، والخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولهم.