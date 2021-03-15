المغرب يمدد العمل بالتدابير الاحترازية والإغلاق الليلي أسبوعين

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المُستجد، والتي تم إقرارها يوم 13 يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين، بدءًا من يوم غد الثلاثاء الساعة التاسعة ليلًا.وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذا القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، وعلى خلفية تطور الوباء على الصعيد العالمي بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.وتشمل الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساءً من كل يوم، وحظر التنقل الليلي على كل الأنحاء يوميًا، من الساعة التاسعة ليلًا إلى السادسة صباحًا، باستثناء الحالات الخاصة، فضلًا عن منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.